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Новости дня

16 Янв 201709
Центр занятости населения (ЦЗН) составил новый график проведения ярмарок вакансий. Первая в наступившем году пройдет 19 января. Это...

13 Янв 2017028
В Набережных Челнах созданы пункты приема использованных люминесцентных и энергосберегающих ламп, сообщает пресс-служба мэрии. По...

13 Янв 2017015
С 1 января тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах, курсирующих во внутригосударственном сообщении, проиндексированы...

13 Янв 20170114
В 2017 году в РТ планируется капитально отремонтировать 146 образовательных учреждений: 29 муниципальных и 7 коррекционных школ, а также 110...

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