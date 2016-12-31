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Куда пойти с ребенком декабрь 2016 — январь 2017 в Челнах
Расписание автобусов межгород
Капремонт 2017
Рейтинг школ и детских садов города Набережные Челны на 2016 год
Карта Набережных Челнов
31 декабря 2016
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Новости Набережных Челнов сегодня. Газета Единство - новости, статьи, фоторепортажи, объявления
Новости
Новости дня
Здоровье
Спорт
Авто
Блоги
Автоблог «Единство рулит»
Видеотека
Домашний зоопарк
Записки путешественника
Наболело
Про жизнь
Я и моя дача
Реклама
О газете
Реклама в газете
Реклама на сайте
Специалисты
Клиенты
Объявления
Справочная
Куда пойти с ребенком декабрь 2016 — январь 2017 в Челнах
Расписание автобусов межгород
Капремонт 2017
Рейтинг школ и детских садов города Набережные Челны на 2016 год
Карта Набережных Челнов
Праздник под охраной
В ночь с 31 декабря по 1 января на центральной городской...
28 Дек 2016
0
36
Кто защитит интересы пациента?
27 Дек 2016
0
23
Куда переедет татарский драмтеатр?
26 Дек 2016
0
57
Челны растут этажами
26 Дек 2016
0
31
Ждать ли ремонта Московского проспекта
26 Дек 2016
0
19
Новости
С 2017 года о диспансеризации челнинцев должны будут предупреждать страховые представители
22 Дек 2016
0
37
Потомственная предсказательница Елена в 10 поколении
1 декабря 2016
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Предновогодние гадания. Решу семейные проблемы. Снятие порчи, сглаза, венец безбрачия.Избавлю от вредных привычек.Сильнейший приворот по фото. Отстуда от...
«АК БАРС» Банк запустил новую услугу дистанционного резервирования расчетного счета
18 ноября 2016
0
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Для успешного ведения бизнеса важно все - от того, как быстро вы проведете платёжное поручение до того, насколько надежно защищены средства компании на расчётном...
В каком из банков челнинцы смогут получить страховые выплаты по вкладам в Татфондбанк
22 декабря 2016
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Известно это будет до 23 декабря, нужно просто проверять информацию на странице Агентства по страхованию вкладов. Пока определены пять банков, работающих в...
Зимний кубок остался в Челнах
20 декабря 2016
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В минувший четверг, 15 декабря в челнинском концертном зале имени Сары Садыковой кэвээнщики Казани, Нижнекамска, Елабуги и Челнов разыграли зимний кубок КВН лиги...
Миссия: трудоустроить безработных челнинцев. Отчет службы занятости
19 декабря 2016
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По состоянию на 19 декабря 2016 года (с января) в Набережных Челнах насчитывается 1 756 официально зарегистрированных в службе занятости безработных граждан. Всего же в...
Новости дня
Из-за лося над Челнами кружил самолет
30 Дек 2016
0
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Сегодня стало известно, что 26 декабря 2016 года в пять вечера экипаж пассажирского самолета, прибывающего из Москвы, вынужден был сделать...
Звонят читатели: мерзну в квартире
28 Дек 2016
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Живу в доме 17А/24А. В квартире — колотун. Хотя градусник прислоняю к батарее, показывает 29 градусов тепла. Обращалась в управляющую...
Требуются сотрудники в полицию
28 Дек 2016
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В отдел полиции «Электротехнический» ведется набор челнинцев в возрасте до 35 лет.Требования к кандидатам: иметь среднее полное и...
Нарушаем?
27 Дек 2016
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85 преступлений зафиксировано в Челнах за минувшую неделю. Составлено 1905 административных протокола за нарушение правил дорожного...
Трамваи в новогоднюю ночь будут ходить допоздна
27 Дек 2016
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31 декабря в Набережных Челнах трамваи будут ходить почти всю ночь. Последний общественный транспорт должен будет отправится в депо,...
9 праздничных выходных дней
27 Дек 2016
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Новогодние каникулы в России будут длится с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го. Первым рабочим днем в будущем году будет понедельник, 9...
О бассейне и лыжной базе
27 Дек 2016
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Плавательный бассейн «Альбатрос» в парке Гренада откроется для жителей Челнов не раньше февраля 2017 года. В настоящее время в целях...
Назначение недели
27 Дек 2016
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На должность начальника Набережночелнинского зонального узла электрической связи – филиала ПАО «Таттелеком» назначен Алексей...
Из-за ситуации с Татфондбанком банкротится обувная фабрика «Спартак»
27 Дек 2016
0
31
Как заявили в руководстве старейшего обувного производства республики, из-за проблем с ТФБ оно не в состоянии гасить кредиты и платить...
СПОРТ
Слалом для самолетов
26 Дек 2016
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Завершилась жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов.
12 Дек 2016
0
9
Немцы начинают и побеждают
30 Ноя 2016
0
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Победная серия челнинцев
25 Ноя 2016
0
21
Ростов — Бавария. Так создают историю
24 Ноя 2016
0
96
Челнинские самбисты в числе лучших
18 Ноя 2016
0
30
АВТО
Освобождение от налога в связи с внесением платы в систему "Платон" в счет возмещения вреда автомобильным дорогам
22 Дек 2016
0
48
Продажи растут
12 Дек 2016
0
15
УДО не будет?
9 Дек 2016
0
46
Электронные письма счастья
7 Дек 2016
0
81
Третье поколение стильного кроссовера Nissan Murano
6 Дек 2016
0
27
Наказывать будут жестче
15 Ноя 2016
0
98
Афиша
Афиша с 22 по 29 декабря 2016 г.
22 Дек 2016
0
97
Пассажиры. 16+
22 Дек 2016
0
9
Елки 5. 6+
22 Дек 2016
0
17
Ёлки в Синема Парке!
20 Дек 2016
0
25
Блоги
Пассажиры, или Современный Робинзон Крузо
В последнее время тема космоса стала довольно популярной в кино, и, видимо, нравится массовому...
26 декабря 2016
Старые открытки, новые открытия
Вообще, старые открытки любят разглядывать многие. Это уже традиция — рассказывать, как хорошо и...
8 декабря 2016
Что такое геотекстиль и области его применения
Геотекстиль – это цельная тонкая эластичная материя, выполненная из синтетических полимеров,...
5 декабря 2016
Подумайте о своем здоровье
Сегодня мы вам расскажем, что необходимо знать и делать для поддержания своего здоровья на...
22 ноября 2016
Происшествия
В Татарстане мужчина почти два года насиловал дочку одноклассницы
Ужасающая история происходила в Агрызском районе. 35-летний мужчина с 2013 по 2015 год неоднократно...
22 декабря 2016
Трагедия в Татарстане: в огне погиб пятилетний мальчик
21 декабря 2016 года в деревне Саклов Баш (Сармановский район) в доме, где проживала семья с четырьмя...
22 декабря 2016
Поджег собутыльницу
Следственный комитет Российской Федерации по Татарстану сообщает о заведении уголовного дела в...
15 декабря 2016
Ребенок погиб от удара током
Следственный комитет Российской Федерации по республике Татарстан сообщает, что 14 декабря 2016...
15 декабря 2016
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