Новости

23 января 2017121918 29 ноября 2016 года Следственный комитет РФ по РТ прекратил уголовное преследование саентологов Татарстана.В течение восьми месяцев в Отделе по особо важным делам...

16 января 20170141 В Татарстане для проведения крещенских купаний планируют организовать порядка 122 мест. В Набережных Челнах, как и в прошлые годы, будет обустроена одна купель на...

Новости дня

1 Фев 2017012
Руководство производства намерено сократить офисных работников, сообщают «Ведомости». Запущена специальная программа, которая...

1 Фев 201704
Началась декларационная кампания по НДФЛ 2017 года. Представить декларацию о полученных в 2016 году доходах физлицам необходимо до 2 мая 2017...

1 Фев 201702
В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет. Наш город представляли четыре...

1 Фев 2017022
Состоялся конкурс «Учитель года города Набережные Челны 2017». В нем приняли участие 79 педагогов из 68 образовательных организаций. По...

31 Янв 201707
17 февраля в 15:00 в молодежном центре «Нур» состоится творческий конкурс влюбленных «Пар канат». Конкурс проводится на татарском языке....

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