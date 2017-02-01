Челнинцы продолжают окунаться в "Подводный мир" В Набережных Челнах успешно открыта и встречает своих первых посетителей выставка фотографий... 25 января 2017

Старые открытки, или Страшнее зайца зверя нет! Сегодня, после двух публикаций о советских открытках, мы рассмотрим милые хулиганства двух... 6 января 2017