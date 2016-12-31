Новости

20 декабря 2016027 В минувший четверг, 15 декабря в челнинском концертном зале имени Сары Садыковой кэвээнщики Казани, Нижнекамска, Елабуги и Челнов разыграли зимний кубок КВН лиги...

Новости дня

28 Дек 2016022
Живу в доме 17А/24А. В квартире — колотун. Хотя градусник прислоняю к батарее, показывает 29 градусов тепла. Обращалась в управляющую...

28 Дек 2016016
В отдел полиции «Электротехнический» ведется набор челнинцев в возрасте до 35 лет.Требования к кандидатам: иметь среднее полное и...

27 Дек 201604
85 преступлений зафиксировано в Челнах за минувшую неделю. Составлено 1905 административных протокола за нарушение правил дорожного...

27 Дек 2016015
Новогодние каникулы в России будут длится с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го. Первым рабочим днем в будущем году будет понедельник, 9...

27 Дек 201609
Плавательный бассейн «Альбатрос» в парке Гренада откроется для жителей Челнов не раньше февраля 2017 года. В настоящее время в целях...

27 Дек 201605
На должность начальника Набережночелнинского зонального узла электрической связи – филиала ПАО «Таттелеком» назначен Алексей...

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Поджег собутыльницу

Следственный комитет Российской Федерации по Татарстану сообщает о заведении уголовного дела в... 15 декабря 2016