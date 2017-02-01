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Куда пойти с ребенком декабрь 2016 — январь 2017 в Челнах
Расписание автобусов межгород
Капремонт 2017
Рейтинг школ и детских садов города Набережные Челны на 2016 год
Карта Набережных Челнов
1 февраля 2017
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Новости Набережных Челнов сегодня. Газета Единство - новости, статьи, фоторепортажи, объявления
Новости
Новости дня
Здоровье
Спорт
Авто
Блоги
Автоблог «Единство рулит»
Видеотека
Домашний зоопарк
Записки путешественника
Наболело
Про жизнь
Я и моя дача
Реклама
О газете
Реклама в газете
Реклама на сайте
Специалисты
Клиенты
Объявления
Справочная
Куда пойти с ребенком декабрь 2016 — январь 2017 в Челнах
Расписание автобусов межгород
Капремонт 2017
Рейтинг школ и детских садов города Набережные Челны на 2016 год
Карта Набережных Челнов
Парк созидательного периода
Как вы представляете себе, например, кружок...
31 Янв 2017
0
32
В бюджет Челнов внесли изменения
31 Янв 2017
0
22
В Челнах откроют лыжный комплекс
26 Янв 2017
0
104
Многодетным семьям Челнов предложат строиться в селе Калмаш
23 Янв 2017
0
138
Что случилось на дорогах Челнов за год.
21 Янв 2017
0
101
Новости
Срок на развод не увеличат
19 Янв 2017
0
48
Разумность победила!
23 января 2017
12
1918
29 ноября 2016 года Следственный комитет РФ по РТ прекратил уголовное преследование саентологов Татарстана.В течение восьми месяцев в Отделе по особо важным делам...
Ответы на актуальные вопросы по «Татфондбанку» подготовили для предпринимателей
18 января 2017
0
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Антикризисный штаб по поддержке предпринимателей-клиентов ТФБ, который дейтсвует в Торгово-промышленной палате Челнов, предоставил информацию, которая...
Челнинцы смогут жаловаться на свалки в WhatsApp
17 января 2017
0
48
Татарстанцам предлагают отправлять жалобы о незаконных свалках посредством мобильных приложений WhatsApp (ватсап) и Telegram (телеграм).«Возможность оперативно...
В Челнах готовят крещенскую купель
16 января 2017
0
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В Татарстане для проведения крещенских купаний планируют организовать порядка 122 мест. В Набережных Челнах, как и в прошлые годы, будет обустроена одна купель на...
Новости дня
На Ford Sollers грядут сокращения?
1 Фев 2017
0
12
Руководство производства намерено сократить офисных работников, сообщают «Ведомости». Запущена специальная программа, которая...
Получить водительские права можно и в МФЦ Челнов. Но!
1 Фев 2017
0
13
Во-первых, права в многофункциональном центре города смогут получить не новички, а те, кто продлил действие водительского...
Звонят читатели: автобусов не хватает!
1 Фев 2017
0
9
В часы пик трудно передвигаться по проспекту Чулман. Что утром, что вечером — автобусов не хватает, особенно больших. В то время как по...
В Татарстане при пожаре погиб подросток
1 Фев 2017
0
10
Вчера, 31 января 2017 года, в Новошешминском районе Республики Татарстан произошел трагический случай – погиб 16-летний подросток.Юноша...
Работаем до упора: правительство повысит пенсионный возраст
1 Фев 2017
1
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Как сообщает портал ria.ru со ссылкой на "Известия", правительство России окончательно решило дать нам поработать подольше, однако пока не...
Заплати налоги
1 Фев 2017
0
4
Началась декларационная кампания по НДФЛ 2017 года. Представить декларацию о полученных в 2016 году доходах физлицам необходимо до 2 мая 2017...
Рекорды и нормативы
1 Фев 2017
0
2
В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет. Наш город представляли четыре...
В Челнах выбрали учителя года
1 Фев 2017
0
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Состоялся конкурс «Учитель года города Набережные Челны 2017». В нем приняли участие 79 педагогов из 68 образовательных организаций. По...
Соревнование для влюбленных
31 Янв 2017
0
7
17 февраля в 15:00 в молодежном центре «Нур» состоится творческий конкурс влюбленных «Пар канат». Конкурс проводится на татарском языке....
СПОРТ
Получить паспорт болельщика можно и в Казани
1 Фев 2017
0
9
Татарстан намерен участвовать в зимней Универсиаде
18 Янв 2017
0
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А счастье было так возможно...
13 Янв 2017
0
21
Слалом для самолетов
26 Дек 2016
0
14
Завершилась жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов.
12 Дек 2016
0
15
Немцы начинают и побеждают
30 Ноя 2016
0
19
АВТО
Штраф «за пешехода» увеличат?
27 Янв 2017
0
23
Юридическая помощь при ДТП: воспользуйтесь услугами опытного адвоката
26 Янв 2017
0
3
Lada вновь подорожала
9 Янв 2017
0
165
Освобождение от налога в связи с внесением платы в систему "Платон" в счет возмещения вреда автомобильным дорогам
22 Дек 2016
0
87
Продажи растут
12 Дек 2016
0
28
УДО не будет?
9 Дек 2016
0
72
Афиша
Мастер и Маргарита 16+
25 Янв 2017
0
12
Невеста 16+
25 Янв 2017
0
15
Три Икса: Мировое господство 16+
25 Янв 2017
0
8
"Три Икса: Мировое господство". Всероссийская премьера
13 Янв 2017
0
16
Блоги
Челнинцы продолжают окунаться в "Подводный мир"
В Набережных Челнах успешно открыта и встречает своих первых посетителей выставка фотографий...
25 января 2017
Старые открытки, или Страшнее зайца зверя нет!
Сегодня, после двух публикаций о советских открытках, мы рассмотрим милые хулиганства двух...
6 января 2017
Старые открытки, новые открытия, или На чём ездит Дед Мороз?
Ну, тут разночтений быть, кажется, не может вовсе. Но, снова с любовью и уважением перебирая...
4 января 2017
Пассажиры, или Современный Робинзон Крузо
В последнее время тема космоса стала довольно популярной в кино, и, видимо, нравится массовому...
26 декабря 2016
Происшествия
Следственный комитет разыскивает трех пропавших жителей Татарстана
По сообщению родственников, ушел из дома 14 декабря 2016 года и до сих пор не найден Сергей...
26 января 2017
56-летнему насильнику, надругавшемуся над 4-летней девочкой, огласили приговор
Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан, Виктор Потапов, изнасиловавший...
25 января 2017
В Татарстане с моста упал грузовик с зерном
18 января 2017 года с моста через Вятку упал груженый зерном КАМАЗ. К счастью, водитель не пострадал,...
18 января 2017
Челнинцы продолжают верить телефонным мошенникам
Статьи о том, что челнинцы своими руками отдают кровно нажитые злоумышленникам, похоже, можно...
10 января 2017
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