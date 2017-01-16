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Куда пойти с ребенком декабрь 2016 — январь 2017 в Челнах
Расписание автобусов межгород
Капремонт 2017
Рейтинг школ и детских садов города Набережные Челны на 2016 год
Карта Набережных Челнов
16 января 2017
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Новости Набережных Челнов сегодня. Газета Единство - новости, статьи, фоторепортажи, объявления
Новости
Новости дня
Здоровье
Спорт
Авто
Блоги
Автоблог «Единство рулит»
Видеотека
Домашний зоопарк
Записки путешественника
Наболело
Про жизнь
Я и моя дача
Реклама
О газете
Реклама в газете
Реклама на сайте
Специалисты
Клиенты
Объявления
Справочная
Куда пойти с ребенком декабрь 2016 — январь 2017 в Челнах
Расписание автобусов межгород
Капремонт 2017
Рейтинг школ и детских садов города Набережные Челны на 2016 год
Карта Набережных Челнов
В Челнах готовят крещенскую купель
В Татарстане для проведения крещенских купаний...
16 Янв 2017
0
32
Гонконгский грипп добрался до Набережных Челнов
11 Янв 2017
0
136
Стали известны новые тарифы на ЖКУ в Набережных Челнах
10 Янв 2017
0
134
Челнинцев приглашают в подводный мир
10 Янв 2017
0
104
Совет от налоговой: восстанавливаем пароль от личного кабинета
10 Янв 2017
0
74
Новости
В Челнах ищут пропавших подростков
9 Янв 2017
0
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«АК БАРС» Банк запустил новую услугу дистанционного резервирования расчетного счета
18 ноября 2016
0
43
Для успешного ведения бизнеса важно все - от того, как быстро вы проведете платёжное поручение до того, насколько надежно защищены средства компании на расчётном...
Полиция Челнов просит помочь в розыске пропавшего Азата Сулейманова
9 января 2017
0
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Разыскиваемому 32 года, , проживал в доме 59/07. 7 января в 18: 00 часов он вышел из дома и пропал без вести. Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 173 см., худощавого...
Самый короткий брак в Челнах просуществовал 46 дней
9 января 2017
0
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На первом деловом понедельнике в наступившем 2017 году одна из тем была посвящена семейно-демографической ситуации Челнов в 2016 году. Начальник городского...
Возобновляет свою работу антикризисный штаб для предпринимателей — клиентов «Татфондбанка»
9 января 2017
0
32
С 10 января 2016 года в Деловом центре Торгово-промышленной палаты Челнов возобновил штаб будет работать по новому графику — с 11.00 до 12.00. В состав консультационной...
Новости дня
В Башкирии будет уволен главврач больницы, в которой женщина ползла по лестнице
16 Янв 2017
0
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Из-за неработающего лифта 55-летняя женщина с переломом ноги, которую отправили на рентген на 2 этаж медучреждения, была вынуждена...
Городу требуются медработники
16 Янв 2017
0
9
Центр занятости населения (ЦЗН) составил новый график проведения ярмарок вакансий. Первая в наступившем году пройдет 19 января. Это...
Звонят читатели: постройте для нас парки!
14 Янв 2017
0
6
Живем в 14 комплексе пос. ЗЯБ. От имени всех жильцов пенсионеров хочу задать вопрос местным властям, почему такое отношение к населению...
Пункты приема лампочек
13 Янв 2017
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В Набережных Челнах созданы пункты приема использованных люминесцентных и энергосберегающих ламп, сообщает пресс-служба мэрии. По...
В Челнах продолжают искать пропавшую женщину
13 Янв 2017
0
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В городе продолжают искать Рузилю Тимирову, которая ушла в 7 утра 12 января 2017 года из дома и пропала. Откликнуться просят всех, кто с 7.00 до...
Звонят читатели: мешают снежные бордюры
13 Янв 2017
0
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Конечно, здорово, что сегодня коммунальные службы оперативно чистят проспекты. Вот только весь этот снег они складируют по краям дороги...
Плацкарт подорожал
13 Янв 2017
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С 1 января тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах, курсирующих во внутригосударственном сообщении, проиндексированы...
Большой "образовательный" ремонт
13 Янв 2017
0
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В 2017 году в РТ планируется капитально отремонтировать 146 образовательных учреждений: 29 муниципальных и 7 коррекционных школ, а также 110...
У соцзащиты Челнов новый режим работы
13 Янв 2017
0
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Изменился график работы республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат), сообщается на официальном сайте города...
СПОРТ
А счастье было так возможно...
13 Янв 2017
0
16
Слалом для самолетов
26 Дек 2016
0
11
Завершилась жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов.
12 Дек 2016
0
12
Немцы начинают и побеждают
30 Ноя 2016
0
19
Победная серия челнинцев
25 Ноя 2016
0
21
Ростов — Бавария. Так создают историю
24 Ноя 2016
0
97
АВТО
Lada вновь подорожала
9 Янв 2017
0
124
Освобождение от налога в связи с внесением платы в систему "Платон" в счет возмещения вреда автомобильным дорогам
22 Дек 2016
0
71
Продажи растут
12 Дек 2016
0
18
УДО не будет?
9 Дек 2016
0
58
Электронные письма счастья
7 Дек 2016
0
85
Третье поколение стильного кроссовера Nissan Murano
6 Дек 2016
0
32
Афиша
"Три Икса: Мировое господство". Всероссийская премьера
13 Янв 2017
0
12
Афиша с 22 по 29 декабря 2016 г.
22 Дек 2016
0
104
Пассажиры. 16+
22 Дек 2016
0
10
Елки 5. 6+
22 Дек 2016
0
22
Блоги
Старые открытки, или Страшнее зайца зверя нет!
Сегодня, после двух публикаций о советских открытках, мы рассмотрим милые хулиганства двух...
6 января 2017
Старые открытки, новые открытия, или На чём ездит Дед Мороз?
Ну, тут разночтений быть, кажется, не может вовсе. Но, снова с любовью и уважением перебирая...
4 января 2017
Пассажиры, или Современный Робинзон Крузо
В последнее время тема космоса стала довольно популярной в кино, и, видимо, нравится массовому...
26 декабря 2016
Старые открытки, новые открытия
Вообще, старые открытки любят разглядывать многие. Это уже традиция — рассказывать, как хорошо и...
8 декабря 2016
Происшествия
Челнинцы продолжают верить телефонным мошенникам
Статьи о том, что челнинцы своими руками отдают кровно нажитые злоумышленникам, похоже, можно...
10 января 2017
Были ваши - стали наши! Татарстанцы продолжают отдавать деньги мошенникам
Сразу несколько серьезных дел по действиям так называемых телефонных мошенников были возбуждены...
9 января 2017
В Татарстане мужчина почти два года насиловал дочку одноклассницы
Ужасающая история происходила в Агрызском районе. 35-летний мужчина с 2013 по 2015 год неоднократно...
22 декабря 2016
Трагедия в Татарстане: в огне погиб пятилетний мальчик
21 декабря 2016 года в деревне Саклов Баш (Сармановский район) в доме, где проживала семья с четырьмя...
22 декабря 2016
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